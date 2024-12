POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierte Pkw-Fahrerin kollidiert mit geparkten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr in ein Wohnhaus in Reichenbach ein. Die Einbrecher entfernten offenbar gewaltsam ein Gitter über einem Luftschacht und verschafften sich in der Folge durch Aufhebeln des Kellerfensters Zutritt in das in der Rheinstraße gelegene Wohnhaus. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe einen Tresor samt Inhalt an sich. ...

mehr