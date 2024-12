Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Einbrecher entwenden Tresor

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr in ein Wohnhaus in Reichenbach ein.

Die Einbrecher entfernten offenbar gewaltsam ein Gitter über einem Luftschacht und verschafften sich in der Folge durch Aufhebeln des Kellerfensters Zutritt in das in der Rheinstraße gelegene Wohnhaus. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe einen Tresor samt Inhalt an sich. Anschließend flüchteten die bislang unbekannten Täter mit ihrem Diebesgut vermutlich über die Terrassentür und das angrenzende Grundstück. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell