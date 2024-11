Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Bewaffneter Überfall auf Spielcasino - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag betrat kurz vor 24 Uhr ein männlicher Täter ein Spielcasino in der Mannheimer Straße in Graben-Neudorf. Unter Vorhalt einer dunkelgrünen Waffe erzwang er die Herausgabe von mehreren hundert Euro Bargeld. Danach verließ der Täter das Spielcasino zu Fuß in Richtung Luisenstraße. Die Personen, die sich zum Zeitpunkts des Überfalls im Casino befanden blieben unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm, schlanke Figur, ca. 20-30 Jahre. Der Täter trug eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe, einen weißen Pullover mit schwarzem Aufdruck, eine schwarze Kapuze und war maskiert mit einem schwarzen Tuch. Zudem sprach der Täter mit russischem Akzent. Zeugen oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

