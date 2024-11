POL-KA: (KA) Bretten - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte sind am Dienstag, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:15 Uhr, vermutlich über die Balkontür in ein Einfamilienhaus in der Katzenbergstraße in Wolfartsweier eingebrochen. Die Einbrecher durchwühlten im Inneren sämtliche Räumlichkeiten und nahmen unter anderem diversen Schmuck an sich. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen ...

