Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Soest (ots)

Am gestrigen Montag kam es im Bereich der Oestinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem grünen Opel Meriva die Oestinghauser Straße in Richtung Soest. An einer nicht exakt feststellbaren Stelle der Oestinghauser Straße streifte der 76-jährige Fahrer aus Ahlen vermutlich einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der Ahlener begab sich mit seinem Fahrzeug zur Polizeiwache Soest. Im Rahmen der erfolgten Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten kein beschädigtes Fahrzeug entlang der Oestinghauser Straße festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können als auch der oder die Geschädigte des bislang unbekannten geparkten Fahrzeugs, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

