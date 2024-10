Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Betrieb

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen dem 13. Oktober, 18 Uhr und dem 14. Oktober, 4 Uhr, in einen fleischverarbeitenden Betrieb in der Welserstraße ein. Die Unbekannten hebelten zunächst gewaltsam ein Fenster zu dem Firmengebäude auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend brachen die Täter Verkaufsautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Darüber hinaus stahlen sie eine noch unbekannte Menge an Fleischwaren und flüchteten danach in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

