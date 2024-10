Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falsche Polizeibeamte rufen an

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Montag wurde ein 81-jährige Frau aus Möhnesee das Opfer dreister Betrüger. Die Seniorin erhielt in den Mittagsstunden einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der sich als Olaf Schneider vom Raubdezernat Arnsberg vorstellte. Er verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und teilte ihr mit, dass man nach durchgeführten Ermittlungen davon ausgehe, dass sie das nächste Opfer eines Raubüberfalles sei. Nun sei die Polizei auf ihre Hilfe angewiesen, um den Tätern eine Falle zu stellen. Die 81-Jährige wurde am Telefon überzeugt, so dass sie dem Anrufer die Geschichte zunächst glaubte und den Anweisungen des falschen Polizeibeamten folgte. Sie hob einen vierstelligen Bargeldbetrag von einem Geldinstitut ab und legte diesen sowie diverse Schmuckstücke in einen Beutel vor ihrer Haustür ab. Von dort wurde dieser anschließend von den unbekannten Tätern abgeholt, die von der Seniorin jedoch nicht gesehen wurden. Später kamen der 81-Jährigen Zweifel und sie erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die "falschen" Polizisten versuchen immer wieder mit ihren bekannten Geschichten, die Angerufenen dazu zu bewegen, Auskünfte über Wertsachen zu geben oder Geldbeträge und Wertsachen zu übergeben. Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell