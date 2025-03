POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Café - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. (jan) - Am Donnerstag, den 06.03.2025, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Höhe der dortigen Kirche. Ein blauer Ford Fiesta war im genannten Zeitraum am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten Pkw an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich daraufhin ...

mehr