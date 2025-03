Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Baumunfall fordert zwei Verletzte

Hildesheim (ots)

Hoheneggelsen/ Bettrum (web) Am heutigen Nachmittag, um 13:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 444, zwischen den Ortschaften Bettrum und Hoheneggelsen, zu einem folgenschweren Baumunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein Ehepaar (71 u. 70-jährig) aus dem Kreis Goslar mit ihrem Pkw Ford Fiesta die B 444 in Rtg. Hoheneggelsen. Auf gerade Strecke kam der Pkw plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Straßenbegleitgrün gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin schwer, der Fahrer leicht verletzt. Beide Personen kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während des Rettungseinsatzes blieb die B 444 für ca. 60 Minuten vollgesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Neben zwei Streifen der Polizei Bad Salzdetfurth kamen auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die ehrenamtlichen Retter der Feuerwehren Nettlingen, Kl. Himstedt, Söhlde und Bettrum zum Einsatz. Zudem befanden sich die Straßenmeisterei Sarstedt und ein Abschlepper vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

