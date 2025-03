Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. (jan) - Am Donnerstag, den 06.03.2025, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Höhe der dortigen Kirche. Ein blauer Ford Fiesta war im genannten Zeitraum am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten Pkw an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Die Polizei bittet Zeug:innen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der / dem Unfallflüchtigen geben können, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Rufnummer 05066/985-0 zu melden.

