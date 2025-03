POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (brz) In dem Tatzeitraum vom 09.03.2025, 18:15 Uhr, bis zum 10.03.2025, 06:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in das Kurmittelhaus in der Unterstraße in Bad Salzdetfurth ein. Dort durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten. Angaben zu möglichem Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Der Schaden an dem Fenster wird auf ca. 200 ...

