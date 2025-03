POL-LIP: Dörentrup. Einbruch in Lagerhalle.

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (13.03.2025) gegen 20 Uhr hielten zwei unbekannte Männer eine 30-jährige Frau vor ihrer Haustür in der Schloßstraße in Schötmar fest und hinderten sie daran, ihr Haus zu betreten. Die Männer sprachen in einer ihr unbekannten Sprache und waren stark angetrunken. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: - Männlich, 40 bis 45 Jahre alt - Vollbärtig, dunkelhaarig - Eine ...

