Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Eigentümer eines E-Bikes gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe sucht den Eigentümer eines E-Bikes, das am 08.03.2025 in der Straße Grotenburg auf dem Parkplatz "Mufflonkamp" gefunden wurde. Das unverschlossene und herrenlose Pedelec stand hinter einer Grillhütte und könnte möglicherweise aus einem Diebstahl stammen. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke "aktiv shop GmbH", Modell: "activelo Kardan", in der Farbe schwarz. Das Fahrrad befindet sich in einem sehr gepflegten und neuwertigen Zustand. Wer Hinweise zum Eigentümer oder zur Herkunft des E-Bikes geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 in Verbindung zu setzen.

