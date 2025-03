POL-LIP: Bad Salzuflen. Kleinkraftfahrer ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmorgen (13.03.2025) gegen 8 Uhr kam es auf der Straße "Am Zubringer" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 33-jährige Lemgoerin leicht verletzt wurde. Der 23-jährige Fahrer eines VW Fox fuhr auf das wartende Fahrzeug der Frau auf, was zu einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000 ...

