POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Wohnungseinbruchdiebstahl.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15./16.03.2025) kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Adolf-Meier-Straße. Der Einbruch ereignete sich zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Die Täter öffneten die Wohnung gewaltsam und entwendeten eine SIM-Karte sowie eine Busfahrkarte. Die Polizei Lippe bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer in der Nacht Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

