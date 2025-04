POL-GI: Gießen: Geschäftseinbruch - Einbrecher nach Festnahme in U-Haft

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Geschäftseinbruch - Einbrecher nach Festnahme in U-Haft

Am Sonntag (20.4.) kam es zu einem Einbruch in ein Tattoostudio in der Katharinengasse. Ein zunächst unbekannter Mann verschaffte sich gegen 21.45 Uhr über ein Schaufenster gewaltsam Zugang zu dem Laden. Im Inneren suchte er nach Wertgegenständen. Mit etwas Bargeld flüchtete der Kriminelle zunächst unbemerkt. Der Geschäftsführer des Studios stellte am Montagmittag zufällig eine Person in der Innenstadt fest, die starke Ähnlichkeit mit den Videoaufnahmen des unbekannten Einbrechers hatte und informierte die Polizei. Einsatzkräfte der Polizeistation Gießen Nord nahmen den Mann im Bereich des Lindenplatzes fest.

Im Rahmen der Ermittlungen, in denen auch Videoaufzeichnungen ausgewertet wurden, ergab sich nunmehr ein dringender Tatverdacht gegen den Festgenommenen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler den deutschen Staatsangehörigen gestern einer Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vor. Die Richterin erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 52-Jährigen. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzuganstalt gebracht.

Pierre Gath, Pressesprecher

