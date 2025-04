Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mehrere Einbrüche + Brand in Einfamilienhaus + Schriftzug auf Mauer geschmiert

Gießen (ots)

Stadt und Landkreis Gießen: Mehrere Einbrüche

Gießen: Zwischen Donnerstag (17.4.), 19.30 Uhr und Freitagfrüh, 4.30 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Wohnung in der Löberstraße ein. Zuvor hatte er die Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Er durchsuchte die Räume nach Wertvollem, ob er etwas mitnahm, ist noch unklar.

Wettenberg: In ein Einfamilienhaus in Krofdorf-Gleiberg stieg ein Einbrecher zwischen Donnertag (17.4.), 14 Uhr und Freitag, 18 Uhr ein. Aus den Wohnräumen in der Krokelstraße klaute er Bargeld und Schmuck.

Gießen: In Lützellinden entglaste ein Einbrecher eine Tür, um gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße zu gelangen. Der Unbekannte klaute diversen Schmuck aus dem Haus. Er schlug zwischen Freitag (18.4.), 19.30 Uhr und Samstagmorgen, 8.50 Uhr, zu.

Linden: Schmuck, eine Uhr und ein Laptop erbeutete ein Krimineller aus einem Einfamilienhaus in Leihgestern. Zwischen Samstag (19.4.), 11 Uhr und Sonntag, 17.30 Uhr brach er eine Terrassentür in der Dresdener Straße auf, durchsuchte die Wohnräume und entkam unbemerkt.

Zu allen Einbrüchen suchen die Ermittler Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: Brand in Einfamilienhaus

Gestern früh rückten Feuerwehr und Polizei gegen 00.25 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Meisenring aus. Die Bewohnerin des Hauses war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend, es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der entstandene Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei hatte eine Kerze im Bereich eines Badezimmers des Hauses den Brand ausgelöst.

Reiskirchen: Schriftzug auf Mauer geschmiert

Auf eine Grundstücksmauer in der Heinrich-Heine-straße schmierte ein Unbekannter eine rassistische Beleidigung. Der Schriftzug wurde irgendwann zwischen Freitag (18.4.) und Samstag aufgebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

