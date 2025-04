Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wettenberg- Wißmar: Vermummte in Spielhalle

Der Mitarbeiter eines Casinos bemerkte am Mittwoch, 23. April, zwei teilweise vermummte Personen vor dem Casino in der Straße Auf der Höll, die wohl auch ein Messer bei sich hatten. Der Mitarbeiter flüchtete daraufhin gegen 9.30 Uhr aus dem Casino, als die zwei Unbekannten es betraten. Sie durchsuchten den Kassenbereich und verließen die Spielhalle ohne Diebesgut. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und sucht Zeugen: Wem sind zur Tatzeit zwei etwa 180cm große, dunkel gekleidete Personen in Wißmar, insbesondere in Tatortnähe (Parkplatz Edeka) aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

