POL-GI: LKW in Hauswand gekracht + Einbruch in Schule + Getränkedosen entwendet + Zwei verletzte Quadfahrer und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls + Unfallfluchten

Rabenau- Londorf: LKW in Hauswand gekracht

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Sattelzug am frühen Donnerstagmorgen von der Fahrbahn ab und krachte gegen 3.55 Uhr in der Gießener Straße zunächst in eine Mauer und anschließend in ein Wohnhaus. Der 37-jährige Fahrer kam mit vermutlich eher leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ärzte führten dort auch eine Blutentnahme durch, so dass im Rahmen der Unfallermittlungen ein möglicher Konsum berauschender Mittel ausgeschlossen oder belegt werden kann. Das Ergebnis ist erst in mehreren Wochen zu erwarten. Durch den Unfall entstanden massive Schäden am Haus, die womöglich Einfluss auf die Statik haben. Kräfte vom THW waren diesbezüglich auch vor Ort. Zur Schadenshöhe liegen noch keine konkreten Angaben vor, von einem sechsstelligen Bereich ist derzeit auszugehen. Die Ortsdurchfahrt Londorf ist zwischen Wallstraße und Marburger Straße gesperrt und soll zeitnah wieder befahrbar sein.

Großen-Buseck: Einbruch in Schule

Mit technischen Geräten im Wert von mehrere tausend Euro flüchteten Diebe nach einem Einbruch in der Schule in der Straße Leppermühle. In der Nacht auf Dienstag, 22. April, beschädigten sie zwischen 21 Uhr und 6.50 Uhr ein Fenster und gelangten darüber ins Gebäude. Dort hebelten sie Türen und Schränke auf und durchsuchten mehrere Räume, wobei sie Geld, Laptops und Tablets fanden. Durch das Vorgehen entstand ein etwa 3.000 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum Personen auf dem Schulgelände oder im Gebäude aufgefallen? Wer hat verdächtige Geräusche gehört oder etwas Ungewöhnliches beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Getränkedosen entwendet

Aus dem Lager eines Lebensmittelmarkts in der Hardtallee entwendeten Unbekannte unter anderem mehrere Paletten Getränkedosen. Hierfür beschädigten sie zwischen Samstag, 19. April, 21 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, ein Schloss und verursachten damit einen etwa 50 Euro hohen Schaden. Das Diebesgut ist etwa 290 Euro wert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Laubach-Ruppertsburg: Zwei verletzte Quadfahrer und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls

Samstagnachmittag (19.04.2025) nahmen mehrere Personen an einer Quad-Gruppenausfahrt teil. Mit ihren Quads fuhren sie auf der L 3137 aus Laubach kommend in Richtung Ruppertsburg. Auf der abschüssigen Strecke in einer Rechrskurve verlor ein 37-Jähriger die Kontrolle über das Vierrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Quad schlug in die Schutzplanke ein, der Fahrer stürzte auf die Gegenfahrspur. Die dahinterfahrenden Quads bremsten ab, ein zweiter Fahrer wich aus und schlug mit seinem Quad in die Schutzplanke ein. Der 27-jährige Fahrer flog über die Leitplanke und stürzte in der angrenzenden Böschung ins Gras. Die beiden aus dem Landkreis Offenbach stammenden Fahrer verletzten sich. Der 27-jährige wurde vor Ort versorgt, der 37-Jährige wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Quads wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Langgöns-Niederkleen: Mitsubishi beschädigt und geflohen

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach einem Audi A4. Zwischen Sonntagabend (20.04.2025), 19:00 Uhr und Montagmorgen (21.04.2025), 07:30 Uhr war der Audi auf der Falltorstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 5a kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen dort geparkten grauen Mitsubishi. Der Frontschaden wird mit 3.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu dem Audi oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unfallfahrerin flüchtet in einem A-Klasse Benz

Am Montag (21.04.2025), kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Friedrichstraße gemeldet. Eine etwa 50 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem silber-graufarbenen Mercedes die Friedrichstraße in Richtung Frankfurter Straße. In Höhe der Hausnummer 23 fuhr sie auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mini Cooper, der durch die Wucht des Aufpralls mehrere Metern nach vorne geschoben wurde und letztendlich auf dem Gehweg zum Stehen kam. Die Fahrerin stieg aus, begutachtete offenbar den Schaden, stieg zurück in ihren Benz und fuhr davon. Der Schaden am Mini beläuft sich auf 10.000 Euro. Wer hat die schlanke etwa 50-jährige Frau mit braunen Haaren gesehen und kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Wem ist die ältere A-Klasse aufgefallen, als sie nach dem Unfall nach links in die Frankfurter Straße stadtauswärts in Richtung Klein-Linden und unmittelbar danach nach rechts in den Alten Wetzlarer Weg einbog, aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem unfallbeschädigten silber-graufarbenen Mercedes geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: Parkplatzrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz im Wißmarer Weg 45 touchierte ein Unbekannter einen geparkten roten VW an der rechten Fahrzeugseite. Die Reparatur des UP! wird rund 3.500 Euro kosten. Zeugen, die den Unfall zwischen 19:20 Uhr am Montag (21.04.2025) und 06:40 Uhr am Dienstag (22.04.2025) beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Staufenberg-Mainzlar: VW beschädigt

Die Besitzer eines VWs stellte seinen grauen Sharan am Dienstag (22.04.2025), um 08:50 Uhr, in der Vincergasse vor der dortigen Kindertagesstätte ab. Als er zehn Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen 1.000 Euro teuren Schaden an der Stoßstange vorne rechts. Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter gegen den VW gefahren und ohne sich um den Schaden zu kümmern, davongefahren. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

