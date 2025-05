Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Mit Pkw Hauswand beschädigt

Viersen (ots)

Ein 63jähriger Pkw-Fahrer aus Willich verlor am Freitag, dem 09.05.2023, gegen 16:00 Uhr, bei dem Versuch vorwärts in eine Parklücke einzuparken, die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete, nachdem er zuvor eine Baustellenabsperrung und eine Hecke durchbrochen und mit einem Fahrradständer kollidiert war, in der Hauswand eines Wohn- und Geschäftshauses. Durch die Kollision zog sich der Pkw-Fahrer leichte Verletzungen zu, konnte jedoch nach medizinischer Erstversorgung noch am Unfallort entlassen werden. Der durch die Kollision stark beschädigte Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Die Statik der durch die Kollision stark beschädigten Hauswand wurde durch das hinzugerufene Technische Hilfswerk überprüft.

