POL-VIE: Viersen: Erfolgreiche Durchsuchungen - Drogen sichergestellt Gemeinsame Meldung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Viersen

Tönisvorst-Vorst (ots) - Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch in einen Gartenbaubetrieb auf der Anrather Straße in Vorst. Unbekannte waren am gestrigen Donnerstag in der Zeit zwischen 07.00 und 20.00 in eine Halle eingedrungen und stahlen diverse Werkzeuge, unter anderem zwei Motorsägen, einen Georipper und eine Heckenschere samt Ladegerät. Für ...

mehr