Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperliche Auseinandersetzung nach Barbesuch

Jena (ots)

Nach dem Besuch einer Tanzbar in der Jenaer Innenstadt kam es auf dem Eichplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen. Beide Gruppen, die jeweils in einer Größe von 7-8 Personen waren, besuchten am frühen Freitagmorgen die Lokalität und gerieten dort bereits in einen Disput. Auf der Treppe zum Eichplatz traf man gegen 02:15 Uhr erneut aufeinander, wobei eine Gruppe auf die anderen Männer einschlugen. Mit Eintreffen der Polizei befanden sich nur noch die Geschädigten vor Ort, die zudem erheblich alkoholisiert waren. Zwei der drei Leichtverletzten kamen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Opfer sind die Schläger mit zwei Pkw in Richtung Bundesstraße/Botanischer Garten geflüchtet. Diese blieben bislang unbekannt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Wer Hinweise zum Tatereignis geben kann, wird gebeten, die Polizei in Jena zu kontaktieren (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0105119/2025).

