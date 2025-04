POL-OH: Unfall mit einer leichtverletzten Person

Fulda (ots) - Gebäudebrand - Bad Hersfeld Am Mittwochabend, den 23.04.25, gegen 18:45 Uhr ereignete sich in der Innenstadt von Bad Hersfeld ein Gebäudebrand. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus in der Wallengasse. Das Feuer hatte sich im unteren Bereich des Hauses ausgebreitet. Mehrere Personen mussten mit einer Rettungsleiter der Feuerwehr Bad Hersfeld über die Balkone gerettet werden. Durch die ...

