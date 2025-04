Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall auf der A7

Eichenzell. Am Donnerstagmorgen (24.04.) ereignete sich gegen 7.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war eine 26-jährige Fiat-Fahrerin aus Schlüchtern auf der A66 unterwegs. Als sie auf die A7 in Fahrtrichtung Nord auffuhr, verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte linksseitig mit der Leitplanke. Bei dem Unfall wurde die 26-Jährige Fiat-Fahrerin sowie ihre ebenfalls 26-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Personen kamen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Der linke Fahrstreifen war aufgrund der Bergungsarbeiten für circa 45 Minuten gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Verkehrsunfall auf der A 7 - hoher Sachschaden

Fulda. Am Donnerstag (24.04.), gegen 09.30 Uhr, kam es auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz und Fulda Nord zu einem Verkehrsunfall eines Klein-Lkw sowie eines schwarzen BMW. Nach aktuellen Erkenntnissen geriet der BMW auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte dabei mit einem polnischen Klein-Lkw, der daraufhin die Mittelleitplanke touchierte. Der Klein-Lkw kam nach dem Unfall seitlich zum Liegen und blockierte die linke und mittlere Fahrzeugspur. Während der vierstündigen Einsatzmaßnahmen waren die drei Fahrstreifen der A7 komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Seit 13.30 Uhr ist die A7 wieder vollständig befahrbar. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (23.04.), gegen 15.55 Uhr, befuhren ein 45-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld und eine 49-jährige Golf-Fahrerin aus Philippsthal die B 62 von Sorga kommend in Richtung Malkomes. Der Audi-Fahrer hielt nach der Ortsausfahrt Sorga verkehrsbedingt an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei die Golf-Fahrerin von hinten auf den Audi auffuhr. Der 45-jährige Bad Hersfelder wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (23.04.), gegen 07.35 Uhr, befuhr eine 20-jährige Bad Hersfelderin mit einem VW-Polo die Georg-August-Möller-Straße und bog nach rechts in Richtung Falkenblick ab. Ein 13-jähriger Fußgänger aus Bad Hersfeld überquerte die Fahrbahn von rechts nach links. Hier kollidierte der VW Polo - mit der vorderen rechten Fahrzeugseite - mit dem 13-Jährigen. Dieser wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand nicht.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell