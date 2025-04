POL-OH: Pressemitteilung Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsberg (ots) - Alsfeld. Am Dienstagabend (23.04.) kam es gegen 20.50 Uhr in der Schwabenröder Straße - im Außenbereich eines dortigen Krankenhauses - zu einer exhibitionistischen Handlung. Dort entblößte sich ein Mann zwischen zwei Bäumen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Nach aktuellen Erkenntnissen erschien der Mann nochmals am Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, an der gleichen Örtlichkeit und entblößte ...

