POL-OH: Umgekippter Sattelzug auf der A7 - Unfall auf der A 5 in Höhe des Parkplatzes "Krachgarten"

Umgekippter Sattelzug auf der A7

Neuenstein. Am Dienstag (22.04.) kam es auf der Autobahn 7 zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West zu einem Unfall mit einem Sattelzuggespann.

Gegen 15.30 Uhr war ein 36-Jähriger aus Mittelsachsen auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als nach aktuellen Erkenntnissen der rechte Vorderreifen platzte. In der Folge verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der 36-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich eigenständig aus dem Führerhaus befreien. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 105.000 Euro geschätzt.

Durch die Feuerwehr Kirchheim wurden an der Unfallstelle erste Maßnahmen getroffen. Der Sattelzug wurde so stabilisiert, dass die Bergung und Umladung gefahrlos durchgeführt werden konnte. Auch der auslaufende Kraftstoff wurde abgepumpt.

Durch ein beauftragtes Bergeunternehmen mussten Teile der Ladung zunächst von Hand umgeladen werden. Die Autobahnmeisterei musste für die Dauer der Bergung und Abschleppung des Sattelzuges den rechten Fahrstreifen sperren. Dieser konnte gegen 23.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Unfall auf der A 5 in Höhe des Parkplatzes "Krachgarten"

Alsfeld. Am Dienstag (22.04.), gegen 14.30 Uhr, kam es auf der A5, zwischen dem Ohmtaldreieck und der Anschlussstelle Alsfeld-West zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 39-Jähriger aus Schmalkalden befuhr mit seinem Pkw den linken von zwei Fahrstreifen. Auf regennasser Fahrbahn verlor dieser nach aktuellen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem weiteren Pkw, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand.

Die 58-jährige Fahrerin aus dem Hochtaunuskreis verlor in der Folge der Kollision ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Die Frau wurde schwer verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An der Unfallstelle waren Kräfte der Feuerwehr Homberg/Ohm, des Rettungsdienstes und der Autobahnmeisterei Alsfeld. Der Parkplatz "Krachgarten" war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 95.000 Euro.

