POL-OH: Großkontrolle auf der A 7: Erfolgreiche Schleierfahndung mit mehreren Feststellungen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Versuchter Einbruch Rotenburg. Zwischen Mittwochabend (16.04.) und Donnerstagfrüh (17.04.) versuchten Unbekannte in der Nürnberger Straße in Lispenhausen in ein Warenlager einzubrechen. Die Tür hielt den gewaltsamen Aufbruchsversuchen jedoch stand. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede ...

