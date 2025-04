Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Fahrrad entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Rotenburg. Zwischen Mittwochabend (16.04.) und Donnerstagfrüh (17.04.) versuchten Unbekannte in der Nürnberger Straße in Lispenhausen in ein Warenlager einzubrechen. Die Tür hielt den gewaltsamen Aufbruchsversuchen jedoch stand. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad entwendet

Kirchheim. Zwischen Freitagvormittag (18.04.) und Samstagmorgen (19.04.) entwendeten Unbekannte ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" (Modell Stereo Hybrid One 44 HPC 800) mit goldenen Applikationen. Das Fahrrad stand zum Zeitpunkt des Diebstahls abgeschlossen auf einem Grundstück im Terrassenweg und hat einen Wert von rund 7.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell