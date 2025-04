Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Keine News mehr verpassen - Polizei Osthessen jetzt auch auf WhatsApp

Bild-Infos

Download

Osthessen (ots)

Einen direkten Draht zur Polizei gefällig? Dann ist der neue WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Osthessen vermutlich genau das Richtige. Die Behörde geht mit ihrem Channel neue Wege: Mit diesem erweiterten Kommunikationsangebot haben Bürgerinnen und Bürger ab sofort die Möglichkeit, sich über den Messanger-Dienst schnell und zuverlässig über aktuelle Ereignisse, Sicherheitstipps und wichtige Mitteilungen direkt bei der Polizei zu informieren.

"Mit der Einführung unseres WhatsApp-Kanals stellen wir eine weitere direkte Verbindung zu den Bürgerinnen und Bürgern unserer Region her. Wir wollen die Menschen dort erreichen, wo sie tagtäglich kommunizieren", sagt Polizeipräsident Michael Tegethoff. Die Devise lautet: Transparente und verifizierte Informationen aus erster Hand - direkt auf dem Smartphone, immer mit dabei. "Sicherheit betrifft uns alle. Neben unseren Social-Media-Auftritten bei Instagram, Facebook und X ermöglicht nun auch unser WhatsApp-Kanal Informationen in Echtzeit und auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern zu teilen und schnell auf aktuelle Ereignisse reagieren zu können", so Tegethoff.

Gibt es aktuell Verkehrsbeeinträchtigungen? Waren Einbrecher in meiner Straße unterwegs? Sollte ich in meiner Heimat die Augen nach einer vermissten Person offen halten? Neben den aktuellen polizeilichen Geschehnissen werden die Beamtinnen und Beamten auch hilfreiche und wichtige Tipps geben und zu Präventionsthemen wie beispielsweise Schockanrufe informieren.

Jetzt WhatsApp öffnen, Polizei Osthessen folgen und Informationen aus erster Hand erhalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell