Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Montag, 21. April 2025

Alleinunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Montag den 21.04.2025, gegen 15:50 Uhr, kam es zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers, der hierdurch schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde.

Der 27-jährige Hünfelder befuhr mit seinem Motrorrad die L3380 in Richtung Ufhausen. Kurz hinter dem Ortsausgang von Eiterfeld verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen Leitpfosten und einen Baum und verletzte sich hierdurch schwer. Der Motorradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,00 Euro.

Polizeistation Hünfeld, POK Schlosser

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell