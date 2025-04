Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen auf der A7

Fulda (ots)

Petersberg. Auf der BAB 7 auf Höhe der Anschlussstelle Fulda-Nord kam es am frühen Morgen des Ostermontags zu einem folgenschweren Verkehrsunfall: Ein 50-jähriger Dacia-Fahrer aus dem Landkreis Dithmarschen war mit seiner Familie gegen 05:30 Uhr auf der BAB 7 in südlicher Richtung unterwegs. Dabei zog der Pkw noch einen Anhänger. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Dacia kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke und einem Baum. Infolge der Kollision überschlug sich der Dacia und blieb auf dem Dach liegen. Der nachgeführte Anhänger entkoppelte sich durch die Kollision, überschlug sich auf der Abfahrtsspur der Anschlussstelle und versperrte dort die Fahrbahn. Die Insassen wurden nicht eingeklemmt und konnten sich gegenseitig sowie mit der Hilfe eines Ersthelfers aus dem Unfallfahrzeug befreien. Alle fünf Insassen des Dacia, neben dem Fahrer eine 36-jährige Frau, ein 16-jähriger Jugendlicher, ein 7-jähriges Kind und ein Kleinkind wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in Fuldaer Krankenhäuser gebracht. Schwerere Verletzungen konnten im Rahmen der ersten ärztlichen Begutachtung ausgeschlossen werden.

Das Unfallfahrzeug und dessen Anhänger wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Zudem waren noch mehrere Felder der Schutzplanke betroffen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 23.000 Euro.

Vor Ort waren Polizei, Einsatzkräfte der Feuerwehr Fulda und Rettungsdienst mit mehreren RTW im Einsatz. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen erforderten eine ca. zweistündige Sperrung der Abfahrtsspur der BAB 7 Anschlussstelle Fulda-Nord. Die Hauptfahrbahn der Bundesautobahn war davon nicht betroffen.

Gegen den Fahrer wurde durch die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Petersberg unter der Telefonnummer 0661/969560 zu melden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

