Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizeibeamte in Zivil stellen Einbrecherin

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Frohlinde. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter in Zivil konnten eine der Tatverdächtigen stellen.

Die beiden stellten bei Rückkehr zu ihrer Wohnanschrift eine Frau an der Straße fest, die ihnen verdächtig vorkam. Sie schauten sowohl am eigenen Wohnhaus, als auch bei den Nachbarn nach. Bei den Nachbarn stellten sie einen Einbruch fest, im Gebäude befanden sich noch zwei Täterinnen.

Bei dem Versuch die beiden Frauen festzunehmen, schlug eine der beiden die Polizistin mit einer Glasflasche, sie wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete sie. Die zweite Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Nach eigenen Angaben handelt es sich um eine 13-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurde an das Jugendamt übergeben.

Die Fahndung nach den anderen beiden Frauen blieb ohne Erfolg.

Eine der beiden flüchtigen Frauen wurde wie folgt beschrieben: weiblich, 25-30 Jahre alt, 1,60-1,65 Meter groß, blaue Jeanshose, Mundschutz, schlanke Statur

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell