POL-RE: Castrop-Rauxel: Drei Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall auf der Haydnstraße wurde ein Kind heute Vormittag schwer verletzt. Gegen kurz vor 08.00 Uhr war eine 12-Jährige aus Gladbeck mit ihrem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kollidierte sie mit einem am Straßenrand geparkten Auto. Ein Rettungswagen brachte die Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Auto ...

