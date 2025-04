Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ausweichmanöver missglückt - BMW landet im Graben

Kirchheim. Am Montag (21.04), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 454 mit einem Krad aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Kleba. Ein BMW-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die gleiche Strecke in entgegengesetzter Richtung. Nach aktuellen Erkenntnissen geriet der unbekannte Krad-Fahrer im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Der BMW-Fahrer musste ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Am Fahrzeug und an dem Verkehrszeichen entstand ein Schaden von circa 5.100 Euro. Der Unfallbeteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall - Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Neuenstein. Am Donnerstagmorgen (17.04.), gegen 06.00 Uhr, befuhr ein Sattelzug-Fahrer aus Neuenstein die B 324 aus Richtung Neuenstein kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die B 324 in entgegengesetzte Richtung. Im Begegnungsverkehr streiften sich beide Fahrzeuge mit den Außenspiegeln (Fahrerseite) und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme, stellte sich heraus, dass der Neuensteiner nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Gegen den Fahrer der Sattelzugmaschine wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und gegen den Halter eine gesonderte Anzeige wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Unfall beim Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Samstagmittag (19.04.), gegen 12.15 Uhr, befuhr ein Alheimer Skoda-Fahrer die Hainstraße in Richtung Eichhofstraße. Eine BMW-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr ebenfalls die Hainstraße. Nach dem Einbiegen in die Hainstraße wechselte der Skoda-Fahrer den Fahrstreifen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

5-Jährige stürzt mit Fahrrad

Rotenburg. Am Montag (21.04.), 15.21 Uhr, befuhr eine 5-Jährige aus Rotenburg mit ihrem Kinderrad die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Dabei touchierte sie einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Citroen-Kombi aus Rotenburg. Die 5-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Unfall beim Überholvorgang

Nentershausen. Am Montagnachmittag (21.04.), 15.10 Uhr, befuhr eine BMW-Fahrerin die K 54 aus Richtung Mönchhosbach kommend in Richtung Sontra. Ein Kraftrad-Fahrer mit Beiwagen fuhr in gleicher Richtung hinter dem BMW. Beim Überholvorgang des Kraftrad-Fahrers kam es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(RK)

