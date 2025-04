Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach exhibitionistischer Handlung - weitere Zeugen gesucht

Vogelsberg (ots)

Alsfeld. Am Dienstagabend (23.04.) kam es gegen 20.50 Uhr in der Schwabenröder Straße - im Außenbereich eines dortigen Krankenhauses - zu einer exhibitionistischen Handlung. Dort entblößte sich ein Mann zwischen zwei Bäumen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Nach aktuellen Erkenntnissen erschien der Mann nochmals am Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, an der gleichen Örtlichkeit und entblößte sich erneut.

Der unbekannte Täter konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, 35-40 Jahre alt, europäisches Aussehen, kurze dunkle Haare, schmale Figur, dunkel bekleidet mit grau-schwarzen Rucksack

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

