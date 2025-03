Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Jugendstrafe und U-Haftbefehl - Bundespolizei nimmt mehrfach Gesuchten fest

Essen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (21. März) verhafteten Bundespolizisten einen jungen Mann im Hauptbahnhof Essen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass das Amtsgericht Essen zwei Haftbefehle gegen ihn erlassen hatte.

Um 04:15 Uhr trafen Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen 21-Jährigen an und überprüften diesen. Da er zu seinen Personalien widersprüchliche Angaben machte, wurde er zur Identitätsprüfung der Wache im Essener Hauptbahnhof zugeführt. In den Diensträumen konnte die Identität des Heranwachsenden mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei festgestellt werden. Hierbei wurde bekannt, dass das Amtsgericht Essen den Wohnungslosen bereits im Dezember 2024, wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt hatte. Der Strafantrittsladung war der deutsche Staatsbürger nicht nachgekommen. Zudem hatte das Amtsgericht Essen Untersuchungshaft gegen den Verurteilten angeordnet. Im Januar 2025 blieb er unerlaubt der Hauptverhandlung fern, in der er sich wegen mehreren Diebstahlshandlungen vor einem zuständigen Richter verantworten sollte.

Die Bundespolizisten nahmen den gebürtigen Essener fest und führten ihn im Anschluss der JVA Hövelhof (nähe Paderborn) zu. Über den Fortbestand des U-Haftbefehls wird ein zuständiger Haftrichter entscheiden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell