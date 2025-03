Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach tätlichem Angriff und Widerstand gegen 33-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (20. März) wurden Bundespolizisten im Hauptbahnhof Recklinghausen auf einen Mann aufmerksam, der an einem Mülleimer randalierte. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde dieser zunehmend aggressiver und wehrte sich gegen die Maßnahmen der Beamten. Dabei schlug und trat er unkontrolliert um sich und versuchte seine Fesselung zu verhindern.

Gegen 10:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Recklinghäuser Hauptbahnhof. Während ihres Streifengangs wurden die Beamten auf einen 33-Jährigen aufmerksam, der sich an einem Mülleimer am Bahnhofseingang zu schaffen machte. Infolgedessen sprachen die Uniformierten den deutschen Staatsbürger an und forderten ihn auf, sich auszuweisen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und verhielt sich äußerst unkooperativ gegenüber den Polizisten. Da der Mann aus Recklinghausen sich weiterhin weigerte sich auszuweisen und auch keine mündlichen Angaben zu seinen Personalien machen wollte, ergriffen ihn die Einsatzkräfte an den Armen und führten ihn in die Richtung der Bundespolizeiwache. Als der Beschuldigte sich plötzlich mit aller Kraft gegen die Mitnahme sperrte und um sich schlug, brachten ihn die Polizeibeamten zu Boden. Infolgedessen sollte der Aggressor mittels Handfesseln fixiert werden, was jedoch aufgrund des erheblichen Widerstands zunächst nicht möglich war. Zudem versuchte er immer wieder die Finger der Beamten zu ergreifen. Zur Unterstützung trafen weitere Kräfte der Polizei NRW ein, sodass der Mann, der weiterhin um sich trat, schließlich gefesselt und der Bundespolizeidienststelle am Hauptbahnhof Recklinghausen zugeführt werden konnte. Verletzt wurde durch die Tathandlung niemand.

Vor Ort beruhigte der 33-Jährige sich schließlich. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er nicht alkoholisiert war. Zu den Tatvorwürfen wollte der Deutsche sich nicht äußern und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Bei einer Durchsuchung des Recklinghäuser, fanden die Uniformierten seinen Reisepass auf, wodurch seine Identität zweifelsfrei festgestellt wurde. Anschließend durfte der Beschuldigte die Wachräume verlassen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell