Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 15 Klarinetten im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 52 sicher

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Bereits am Dienstagmittag, 18. März 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 42-jährigen Serben bei der Einreise aus den Niederlanden als Fahrer eines in Duisburg zugelassenen Personenkraftwagen. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass aktuell ein Fahrverbot vorliegt und der Führerschein einzuziehen ist. Weiterhin liegen Erkenntnisse vor, dass die Person in Deutschland aufgrund von Eigentumsdelikten bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei anschließender Durchsuchung des Fahrzeugs konnten 15 hochwertige Klarinetten der Firma "Buffet Crampon" im Gesamtwert von 65.000 EUR sowie Aufbruchswerkzeug, eine Sturmhaube und ein Jammer aufgefunden und sichergestellt werden. Einen Beleg oder Herkunftsnachweis für die Musikinstrumente konnte der Mann auf Nachfrage nicht vorlegen. Der Serbe wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Ermittlungen beim Hersteller der Musikinstrumente in Frankreich ergab, dass die Klarinetten in die Niederlande nach Amsterdam geliefert und dort in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Showroom der Firma bei einem Einbruch entwendet worden waren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat die Bundespolizei den Serben am Mittwoch in die Niederlande zurückgewiesen und überstellte ihn an die niederländische königliche Marechaussee.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell