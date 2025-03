Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Trinationaler grenzüberschreitender Schwerpunkteinsatz der Polizeien und des Zolls innerhalb des Dreiländerecks

Aachen (ots)

Fazit eines Schwerpunkteinsatzes im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit innerhalb der Euregio zwischen Polizeien und des Zolls:

Am 20.03.25 in der Zeit von 12:00 - 21:00 Uhr fanden grenzüberschreitend in der Region Aachen, Kreis Düren, Kreis Heinsberg und Kreis Euskirchen sowie grenznah in den Niederlanden und Belgien Personen- und Warenkontrollen statt.

20 Behörden mit über 470 Einsatzkräften der Bundespolizei, der Polizeipräsidien Aachen und Köln sowie den Kreispolizeibehörden Heinsberg, Düren und Euskirchen, des Hauptzollamtes Aachen und auf niederländischer Seite der Politie Limburg und der Koninklijken Marechaussee sowie auf belgischer Seite der Polizeizonen Weser/Göhl, Eifel und der Föderalen Polizei Eupen, der Autobahnpolizei Lüttich und des Zollamtes Eupen waren an diesem Tag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.

Maßnahmen, Gesamterfolge

Im Bereich der Bundespolizeiinspektion Aachen wurde eine niedrige zweistellige Zahl von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verzeichnet. Zudem wurde gegen 13:30 Uhr auf der BAB 4 ein 36-jähriger Mann aus Tschechien kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch die Staatsanwaltschaft Hof an der Saale. Der Führerschein wurde ihm 2024 entzogen. Daher fuhr er auch dieses Mal ohne Fahrerlaubnis und führte zudem 0,68 gr. Kokain mit sich. Insgesamt wurden zahlreiche Verstöße gegen das Konsumcannabis Gesetz, sowie gegen das Arzneimittelgesetz festgestellt. Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol wurden mehrfach geahndet. Erfolge der Polizei Aachen waren unter anderem eine Kontrolle am Rastplatz Aachen-Land. Hier wurde 1 Kilogramm Heroin in einem Verkehrswert von ca. 40.000,- Euro, unter Zuhilfenahme durch einen Rauschgiftspürhund des Zolls, gefunden. Am frühen Nachmittag kam es zu einer Verfolgungsfahrt einer gemeinsamen belgisch - deutschen Streifenbesatzung. Grenzüberschreitend endete diese in der Nähe von Verviers mit der Festnahme von 2 Personen. Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit dauern noch an. Zahlreiche Medien nutzten die Gelegenheit am Grenzübergang Aachen-Vetschau, eine Stellungnahme der Einsatzleitungen von Bundes- und Landespolizei zu erhalten.

Dieser Großeinsatz diente zur effektiven Bekämpfung und Eindämmung der unerlaubten Einreise sowie Schleusungskriminalität, der effektiven Bekämpfung von Alkohol- und Betäubungsmitteldelikten sowie der Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität. Zudem fanden Kontrollen des Warenverkehrs durch den Zoll statt.

Ziel der umfangreichen Kontrollmaßnahmen der einzelnen Exekutivbehörden waren u.a. die Steigerung des Sicherheitsgefühls der über 4 Millionen Bewohnerinnen und Bewohnern der Euregio Maas-Rhein.

Der Einsatzleiter der Bundespolizeiinspektion Aachen, Polizeidirektor Sven Nestler zeigte sich mit den Resultaten sehr zufrieden. "Neben den Einsatzerfolgen ist die Zusammenarbeit mit unseren nationalen und internationalen Partnern ein wichtiger Teil der Sicherheitsarchitektur unserer Region. Wir kennen uns und schätzen die verbindliche Zusammenarbeit miteinander."

Die Sicherheitsbehörden in der Euregio Maas/Rhein leisten einen wichtigen Beitrag innerhalb der Partnerschaft. Durch die professionelle behörden- sowie länderübergreifende Zusammenarbeit findet eine permanente und moderne Weiterentwicklung in der Kooperation zur Kriminalitäts- und Rauschmittelbekämpfung statt.

