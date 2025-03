Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - alle vier Tatverdächtige sind identifiziert

Bielefeld (ots)

Die Bundespolizei hat nach einer Körperverletzung im Hauptbahnhof Bielefeld im April vergangenen Jahres in den Medien öffentlich nach vier unbekannten Tatverdächtigen gefahndet (https://t1p.de/rkkbu). Bereits einen Tag nach der Veröffentlichung am Montag, 17. März 2025, sind drei der vier Tatverdächtigen identifiziert. Einer der vier Unbekann-ten war unmittelbar nach der Veröffentlichung der Fahndungsbilder durch einen Polizeibeamten aus Sachsen wiedererkannt worden. Zwei weitere haben sich wegen des Fahndungsdrucks selbst bei der Polizei gestellt, während zu einem Tatverdächtigen zahlreiche Hinweise eingin-gen. Die Bundespolizei zieht die Öffentlichkeitsfahndung zu den Tatverdächti-gen zurück und bedankt sich für die Verbreitung in den Medien. Es wird darauf hingewiesen, dass elektronisch veröffentlichte Fahn-dungsfotos zu den Tatverdächtigen zu löschen sind und nicht mehr in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien, verbreitet werden dürfen.

