Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250314 - 0266 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizeibeamte haben richtigen Riecher

Frankfurt (ots)

(yi) Im Rahmen von Kontrollen nahmen Beamte am gestrigen Donnerstag (13. März 2025) zwei Personen fest. Diese sind verdächtig, sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufzuhalten.

Gegen 11:20 Uhr fielen die beiden Männer den Polizistinnen und Polizisten auf, da sie verbotswidrig zu zweit einen E-Roller nutzten. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungszeitraum des angebrachten Kennzeichens bereits abgelaufen war. Auch fehlte es den beiden eines glaubhaften Eigentumsnachweises bezüglich des Rollers. Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich der 27-jährige Tatverdächtige illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält und den Roller unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Eine Polizeistreife brachte ihn zwecks Blutentnahme sowie mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Auch bei seinem Kompagnon ergaben sich erhebliche Zweifel, dass dieser sich legal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Die Beamten fertigten ebenfalls eine Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts an.

