POL-F: 250314 - 0265 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (rü) Gartenabfälle, eine Gartenhütte und zuletzt ein Teilbereich einer Hausfassade. In dieser Reihenfolge breitete sich gestern (12.März 2025) gegen 17:00 Uhr ein vermeintlich kleines Feuer in der Straße "Am Waldgraben" aus. Spätestens beim Versuch, das sich ausbreitende Feuer eigenständig ...

mehr