POL-F: 250313 - 0263 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Vollbrand eines Autotransporters

Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Mittwoch (12. März 2025) kam es sowohl in der Kaiserstraße, als auch am Liebfrauenberg unabhängig voneinander zum Zeigen des "Hitlergrußes". Die Polizei nahm die Tatverdächtigen im Alter von 37 und 60 Jahren fest. Gegen 10:30 Uhr reckte der 37-jährige Mann in der ...

mehr