POL-F: 250313 - 0260 Frankfurt - Altstadt

Bahnhofsviertel: Hitlergruß - Polizei nimmt zwei Personen fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Mittwoch (12. März 2025) kam es sowohl in der Kaiserstraße, als auch am Liebfrauenberg unabhängig voneinander zum Zeigen des "Hitlergrußes". Die Polizei nahm die Tatverdächtigen im Alter von 37 und 60 Jahren fest.

Gegen 10:30 Uhr reckte der 37-jährige Mann in der Kaiserstraße seinen rechten Arm zum Hitlergruß in die Luft. Polizeibeamte sprachen den Mann umgehend an, nahmen ihn fest, fertigten eine Strafanzeige an und brachten ihn auf das Revier. Dort entließen sie ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Ersten Erkenntnissen zufolge zeigte ein 60-Jähriger um 16:05 Uhr am Liebfrauenberg ebenfalls den Hitlergruß. Als ihn Zeugen auf sein Fehlverhalten ansprachen, drohte der Tatverdächtige mit Schlägen. Daraufhin verständigten Zeugen die Polizei, welche ihn festnahmen und auf die Dienststelle brachten. Die Beamten entließen den 60-Jährigen ebenfalls nach Abschluss der Maßnahmen.

