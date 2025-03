Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Mehr Ausbildung, weniger Einsätze und Neuwahlen: Hattersheimer Feuerwehren setzen auf Weiterentwicklung

Hattersheim am Main

Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main trafen sich am Freitag zu ihrer gemeinsamen Jahreshauptversammlung, die neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr auch einen kleinen Ausblick auf das laufende Jahr sowie Ehrungen und Beförderungen beinhaltete. Außerdem standen die Wahlen der stellvertretenden Stadtbrandinspektoren an. Zum 1. Stellvertreter wurde Maurice Ladurner gewählt, die Position des 2. Stellvertreters blieb unbesetzt.

Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Klaus Schindling betonte den guten Zusammenhalt und die familiäre Atmosphäre der Feuerwehrfrauen und -männer, die gerade in schwierigen Zeiten zusammenstehen. Der plötzliche Tod von zwei Hattersheimer Kameraden sei ein großer Verlust für die gesamte Feuerwehr. Schindling ging auch auf die anstehenden Bauprojekte ein: Die bevorstehende Umsetzung von drei Leichtbauhallen und den notwendigen Neubau der Feuerwache in Hattersheim.

Die Veranstaltung wurde auch von Gästen aus der Stadtpolitik begleitet, darunter die stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin Melanie Jürgens-Schumacher, Stadträtin Evelin Wehse, Stadträtin Margarete Schmidt-Reinhardt, Stadträtin Nora Schwarz-Ehrecke, Stadtrat Dimitrios Meretis, Stadtrat Ralf Meik, der Fraktionsvorsitzende der CDU Michael Minnert und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Stefan Ehrecke.

Leichter Rückgang der Einsatzzahlen

Stadtbrandinspektor David Tisold gab einen ausführlichen Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main insgesamt 434 Einsätze zu bewältigen hatten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Einsatzzahl um 65 Einsätze leicht zurückgegangen. Die Einsätze gliedern sich in 41 % Hilfeleistungen (davon 19 % Ölspuren und 15 % Türöffnungen), 40 % Fehlalarme (davon 54 % Brandmeldeanlagen), 11 % Brände (davon 47 % gelöschte Feuer) und 8 % Brandsicherheitsdienste.

Die Mitgliederzahl in den Einsatzabteilungen ist erneut leicht zurückgegangen und beläuft sich auf 156 Einsatzkräfte, davon 38 Frauen. Dies sind sechs Einsatzkräfte weniger als im Vorjahr. Insgesamt wurden 106 Übungsdienste, 11 Atemschutzübungen und 174 Sonderübungen an den Standorten durchgeführt. Der jährlich wechselnde Ausbildungsschwerpunkt lag im Berichtsjahr 2024 im Bereich der technischen Hilfeleistung. Dabei standen insbesondere die Schulungen und Einweisungen an den drei neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugen im Vordergrund. Dies führte zu einer Steigerung der durchgeführten Ausbildungen um 40 %.

Tisold würdigte auch die Arbeit der verschiedenen Arbeitskreise innerhalb der Feuerwehr, darunter den Arbeitskreis Atemschutz, der im vergangenen Jahr zwei Atemschutznotfalltrainings durchgeführt und das Hygienekonzept verbessert hat. Einen wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit leistete der Arbeitskreis Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der unter anderem das Konzept "Einsatzbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" trainierte und ein Kommunikations- und Warnkonzept für Großeinsätze und Sonderlagen erarbeitete. Der Arbeitskreis Mitgliederwerbung führte zudem erfolgreiche Werbeaktionen in Eddersheim und Okriftel durch.

Bedeutende Zugänge im Fuhrpark

Höhepunkt des Jahres war die Indienststellung von drei Hilfeleistungslöschfahrzeugen. In einem wichtigen Schritt zur Modernisierung und Erhöhung der Einsatzbereitschaft hatte die Stadt Hattersheim am Main drei baugleiche Hilfeleistungslöschfahrzeuge für die drei Stadtteilfeuerwehren beschafft. Auf dem Hattersheimer Marktplatz konnte Bürgermeister Klaus Schindling die neuen Einsatzfahrzeuge feierlich an die drei Wehren übergeben. Darüber hinaus konnten ein Abrollbehälter Sturm des Katastrophenschutzes des Landes Hessen, der für den überörtlichen Einsatz bei Starkwind- und Sturmereignissen konzipiert ist, ein Abrollbehälter Einsatzleitung des Main-Taunus-Kreises sowie ein Abrollbehälter Löschwasser der Stadt Hattersheim am Main in Dienst gestellt werden.

Großes Engagement in der Jugendarbeit

Auch die Jugendfeuerwehr und die Minifeuerwehr blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das von zahlreichen Ausbildungsstunden, Freizeitaktivitäten und besonderen Highlights wie Jugendfreizeiten, Veranstaltungsteilnahmen und gemeinsamen Feiern geprägt war. Die Mitgliederzahlen sind in beiden Bereichen stabil. Die Jugendfeuerwehr zählt 49 Kinder und Jugendliche, davon 19 Mädchen. In den Minifeuerwehren sind 48 Kinder aktiv, davon 12 Mädchen. Der Spielmannszug ist leicht auf 9 Mitglieder zurückgegangen. Der Spielmannszug traf sich zu 36 Übungsstunden und absolvierte 6 Auftritte.

Neuwahl der stellvertretenden Stadtbrandinspektoren

Der wichtigste Teil der Veranstaltung war die Neuwahl der beiden stellvertretenden Stadtbrandinspektoren für eine Amtszeit von fünf Jahren. Für das Amt des ersten stellvertretenden Stadtbrandinspektors wurde Maurice Ladurner von der Versammlung gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Florian Prager stellte sich nicht mehr zur Wahl. Die Position des zweiten stellvertretenden Stadtbrandinspektors konnte nicht besetzt werden.

Ehrungen und Prämien

Den Abschluss der Veranstaltung bildeten Ehrungen und Beförderungen sowie die Verleihung von Ehrennadeln und -medaillen, die im Rahmen des Neujahrsempfangs nicht durchgeführt werden konnten. Besondere Anerkennung wurde Feuerwehrangehörigen zuteil, die sich durch langjährige Dienstzeit oder besonderes Engagement ausgezeichnet haben.

Dank für intensive Ausbildung

"Das Jahr 2024 war für die Hattersheimer Feuerwehren ein ganz besonderes Jahr. Die Indienststellung von drei neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugen war in der Geschichte der Hattersheimer Wehren einzigartig. Dies hatte aber auch zur Folge, dass die neue Technik in unseren Einsatzabteilungen intensiv und über Monate ausgebildet werden musste. Auch fahrzeugbezogene Seminare waren hierfür erforderlich. Ein enormer zeitlicher Zusatzaufwand, der neben den regulären Übungen geleistet wurde. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für dieses zusätzliche Engagement bedanken", so Stadtbrandinspektor David Tisold. "Vergessen dürfen wir aber auch nicht die Partnerinnen und Partner unserer Mitglieder, die immer wieder sehr viel Verständnis für das Hobby des Anderen aufbringen und in Kauf nehmen, dass plötzlich die ein oder andere Tagesplanung verworfen wird oder sich zeitlich verschiebt."

