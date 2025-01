Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Anerkennung herausragender Leistungen beim dritten Neujahrsempfang der Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main

Hattersheim am Main (ots)

Bürgermeister Klaus Schindling und Stadtbrandinspektor David Tisold luden am Sonntag zum bereits dritten Neujahrsempfang der Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main ein. In festlicher Atmosphäre wurden herausragende Leistungen gewürdigt und die Bedeutung des Ehrenamtes im Brandschutz hervorgehoben. Rund 140 Feuerwehrangehörige und ihre Familien sowie Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft nahmen an der Feierstunde in der Stadthalle teil. Rund 30 Ernennungen und Beförderungen sowie 75 Ehrungen wurden vorgenommen.

Im Rahmen des Empfangs wurden zahlreiche ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Hattersheim, Eddersheim und Okriftel für ihr Engagement geehrt und befördert. Im Mittelpunkt stand die Verleihung der Anerkennungsprämien und Brandschutzehrenzeichen, mit denen der langjährige und unermüdliche Einsatz der Kameradinnen und Kameraden gewürdigt wird. Hervorzuheben sind hier Markus Stammer und Markus Stöhr, die für 40 Dienstjahre mit dem Goldenen Brandschutzehrenzeichen am Bande ausgezeichnet wurden.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Nachwuchsförderung gelegt. Die feierliche Übernahme von Mitgliedern der Minifeuerwehr in die Jugendfeuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Bindung an das Ehrenamt. Der Nachwuchs ist das Fundament für eine starke Feuerwehr von morgen. Verdiente Betreuerinnen und Betreuer der Mini- und Jugendfeuerwehren wurden mit Kinderfeuerwehr- und Floriansmedaillen ausgezeichnet. Die Floriansmedaille in Gold konnte an ein besonderes und langjähriges Mitglied der Feuerwehr Hattersheim verliehen werden. Bereits seit 1976 ist Edgar Werner, der mit einer sogenannten geistigen Behinderung lebt, ein unverzichtbarer Bestandteil der Jugendfeuerwehr Hattersheim.

Der Spielmannszug der Feuerwehr Okriftel trug mit seinen Darbietungen zur feierlichen Stimmung bei. Die musikalische Untermalung unterstrich den festlichen Charakter der Veranstaltung und sorgte für einen würdigen Rahmen. Darüber hinaus konnte Joachim Klebe mit dem Hessischen Feuerwehrmusiker-Ehrenzeichen in Gold mit Kranz geehrt werden.

Bürgermeister Klaus Schindling richtete herzliche Dankesworte an die Feuerwehrleute und betonte die Bedeutung ihrer Arbeit für die Stadt: "Wir sind dabei, den Neujahrsempfang zu einer schönen Tradition werden zu lassen. Ich möchte Ihnen allen im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt aufrichtig und herzlich danken für Ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz, jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde. Das ist etwas, worauf ich und worauf alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt nicht nur vertrauen können, sondern worauf sie auch stolz sein können, dass sie Euch als Kameradinnen und Kameraden in einer so gut ausgestatteten und vor allem mit Euch als Mannschaft lebendigen Feuerwehr haben". Darüber hinaus berichtete Schindling über die vom Magistrat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für einen Neubau der Feuerwache Hattersheim - möglicherweise als Notfallzentrum mit zwei in Hattersheim zu stationierenden Rettungswagen.

Stadtbrandinspektor David Tisold schloss sich den Dankesworten an: "Ich finde es großartig, dass wieder so viele unserer Einladung gefolgt sind, um dabei zu sein, wenn wir in festlichem Rahmen auf vielfältige Weise Danke sagen." Der Neujahrsempfang zeigte eindrucksvoll die starke Gemeinschaft der Feuerwehren und die hohe Wertschätzung, die ihren Mitgliedern entgegengebracht wird. Ein gemeinsamer Ausklang im Foyer rundete den Tag in geselliger Runde ab und bot Gelegenheit, die Erfolge des vergangenen Jahres zu feiern und optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs standen die zahlreiche Übertritte, Ernennungen, Ehrungen und Beförderungen:

Übergaben Mini- und Jugendfeuerwehr:

- Übergabe Minifeuerwehr an Jugendfeuerwehr: Katharina Blees-Iltve, Henrietta Szilagyi, Noel Tnushi, Jonas Werner, Emily Kapitza, Timo Koch, Daniel Schnabel, Matz Schneider, Franziska Weber Fabrega, Noel Zdunek - Übergabe Jugendfeuerwehr an Einsatzabteilung: Yared Tekleweyni Mekonen, Lilly Rosemann, Tom Konstantin Meyer

Leistungsabzeichen Atemschutz:

- Bronze (5-jährige Atemschutztauglichkeit): Tobias Endler, Sven Grande, Jan Mittendorf, Manuel P., Petra W., Sebastian Zengeler, Maurice Ladurner, Kai Mertsch, Felix Romek, Florian Rößiger, Melina Simon, Elmar Tschirner, Daniel Volk, Luka Walter, Kevin Wehe, David König, Marcel Kurz, Florian Rummel - Silber (15-jährige Atemschutztauglichkeit): Daniel Adolph, Pierre Cantarero, Andreas Endler, Marco Hochrein, Martin Reuter, Markus Schlott, Fabian Barthel, Michael Dördrechter, Sascha Krüger, Patrick Meik, Marc Neumann, Manuel Peknice, Uwe Schabel, Timo Schnabel, Hendric Springer, Stephan Augustin, Sascha Gumbert, Silke Gumbert, Benedikt Heumüller, Andreas Mathes, Lars Schneider, Andreas Weber - Gold (25-jährige Atemschutztauglichkeit): Stefan Häb, Marc Schneider, Thorsten Müller

Anerkennungsprämien:

- Anerkennungsprämie bei einer Dienstzeit von 10 Jahren: Sven Kohaut, Marcel Kurz - Anerkennungsprämie bei einer Dienstzeit von 20 Jahren: Martin Reuter, Manuel Peknice, Stephan Augustin, Silke Gumbert - Anerkennungsprämie bei einer Dienstzeit von 40 Jahren: Kai-Uwe Kunze

Brandschutzehrenzeichen:

- Silbernes Brandschutzehrenzeichen am Bande (25 Dienstjahre): Andreas Endler, Kolja Franssen, Sebastian Baum, Jens Krug, Sascha Krüger - Goldenes Brandschutzehrenzeichen am Bande (40 Dienstjahre): Markus Stammer, Markus Stöhr

Ehrenordnung:

- 5-jährige ehrenamtliche und verantwortungsvolle Ausübung eines Amtes: Sebastian Zengeler, Patrick Meik, Stephan Augustin, Tobias Böttger, Florian Prager, Melanie Rummel-Klemmer - 10-jährige ehrenamtliche und verantwortungsvolle Ausübung eines Amtes: Melina Simon, Carsten Klebe - 15-jährige ehrenamtliche und verantwortungsvolle Ausübung eines Amtes: Daniel Zepf, Uwe Schabel - 20-jährige ehrenamtliche und verantwortungsvolle Ausübung eines Amtes: Christian Becker

Kinder- und Jugendfeuerwehr-Medaillen:

- Kinderfeuerwehr-Medaille Bronze: Benjamin Zengeler, Luca Glück, Patrizia Michel - Florian-Medaille Bronze: Daniel Adolph - Florian-Medaille Silber: Maik Seifried - Florian-Medaille Gold: Edgar Werner

Ernennungen und Beförderungen:

- Feuerwehrfrauanwärterin/-mannanwärter: Lilly Rosemann, Helen Diana Ivan, Kevin Krüger, Lisa Man, Kevin Poth, Jonas Sölling-Jörgensen, Celine Dusemond - Feuerwehrfrau/-mann: Dario-Antonio Frantescu, Robin Marie Kirsch, Patrick Link, Ralph Zervo, Jana Dieges - Oberfeuerwehrfrau/-mann: Felix Beck, Luca Glück, Patrizia Michel, Niklas Pilgrim, Lara-Celine Simon - Hauptfeuerwehrfrau/-mann: Ioannis Constanzo, Ann-Christin Dickopf, Benjamin Würzeler - Oberlöschmeister/in: Christoph Jansen, Sascha Krüger, Moritz Rink - Hauptlöschmeister/in: Sebastian Zengeler, Kai Mertsch, Nino Ostheimer - Brandmeister/in: Marco Hochrein, Silke Gumbert - Oberbrandmeister/in: Christian Becker - Hauptbrandmeister/in: Patrick Meik, Daniel Zepf

Herzlichen Glückwunsch allen und vielen Dank für Euer unermüdliches ehrenamtliches Engagement!

