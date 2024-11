Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Rückblick auf 2023: Verbandsversammlung sowie Kreiskinder- und Kreisjugendfeuerwehrtag

Flörsheim am Main (ots)

Am vergangenen Freitag fand die Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) Main-Taunus für das Berichtsjahr 2023 in der Stadthalle in Flörsheim am Main statt. Die Veranstaltung wurde durch den Spielmannszug der Feuerwehr Okriftel musikalisch eingeleitet und bot Raum für Berichte, Ehrungen und wegweisende Entscheidungen.

Prominente Gäste und großes Engagement

Zu den Ehrengästen zählten Kreistagsvorsitzende Susanne Fritsch, Landrat Michael Cyriax, Bürgermeister Dr. Bernd Blitsch, Kreisbrandinspektor Kai Beuthien und Ehrenmitglied Wolfgang Reinhard. In seinem Grußwort dankte Landrat Cyriax den 1.600 ehrenamtlich engagierten Feuerwehrfrauen und -männern im Main-Taunus-Kreis für ihren unermüdlichen Einsatz und betonte die zentrale Bedeutung ihres Engagements für die Sicherheit der Region.

Jahres- und Kassenbericht

Der Vorsitzende David Tisold und Kassierer Armando Gumbert präsentierten einen detaillierten Rückblick auf das Berichtsjahr 2023. Neben einer Übersicht der Aktivitäten wurde auf die finanzielle Situation des Verbandes eingegangen. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Kreisausbildung, war eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge unumgänglich.

Entscheidungen und Wahlen

Die Delegierten stimmten mit deutlicher Mehrheit einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 15 Cent auf 25 Cent pro Einwohner je Kommune zu. Diese Maßnahme sichert die langfristige Arbeit des Verbandes, insbesondere im Bereich der Kreisausbildung.

Zudem wurde Peter Hofmann einstimmig zum neuen stellvertretenden Kassierer gewählt.

Ehrungen für besonderes Engagement

Für ihren langjährigen und außerordentlichen Einsatz wurden zwei Mitglieder mit dem Ehrenkreuz in Silber am Bande des Nassauischen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet:

- Hans Rudolf Roth, langjähriger Vertreter der Ehren- und Altersabteilung - Raimund Lücke, langjähriger Schiedsrichter

Neue Website vorgestellt

Pressewart Sebastian Baum präsentierte den neuen Internetauftritt des Kreisfeuerwehrverbandes. Die modernisierte Website, die auch die Bereiche der Kreisjugend- und Kinderfeuerwehren sowie der Kreisausbildung integriert, überzeugt durch modernes Design und aktualisierte Inhalte. Der Launch der Website ist für kommenden Montag geplant.

Mitglieder-Vertreterversammlung der Sterbekasse

Im Anschluss an die Versammlung fand die Mitglieder-Vertreterversammlung der Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes Main-Taunus VVaG statt. Der Verbandsvorsitzende David Tisold berichtete stellvertretend für den Geschäftsführer Peer Eric Neugebauer über die Vorstandsarbeit, insbesondere über die enge Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Darmstadt. Kassierer Armando Gumbert stellte den Kassenbericht 2023 vor. Peter Hofmann wurde einstimmig in seinem Amt als stellvertretender Kassierer wiedergewählt.

Ausblick und Dank

Vorsitzender David Tisold bedankte sich bei der Stadt Flörsheim am Main für die Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der verschiedenen Veranstaltungen. Die nächste Verbandsversammlung ist für den **28. März 2025** in Hattersheim am Main geplant.

Kreiskinderfeuerwehrtag mit Beisitzer-Wahlen

Am Samstagvormittag stand der Kreiskinderfeuerwehrtag im Fokus. Kreiskinderfeuerwehrwartin Angelina Schumacher berichtete über die vielfältigen Aktivitäten des Jahres 2023. Diese reichten von der Kinderflamme Stufe 4 in Flörsheim-Wicker über verschiedene Fortbildungen und eine Infoveranstaltung der Unfallkasse Hessen (UKH) zum Thema Unfallschutz bis hin zu zwei Erste-Hilfe-Kursen am Kind, die in Zusammenarbeit mit Rescue-Concept durchgeführt wurden. Besonders hervorzuheben war auch der Adventskalender, der großen Anklang fand.

Die Mitgliederzahlen der Kinderfeuerwehr sind beachtlich: Insgesamt zählen 32 Kindergruppen 593 Mitglieder, davon 395 Jungen und 198 Mädchen. Es gab 79 Übertritte in die Jugendfeuerwehr, 228 Neueintritte sowie 141 Austritte. Bei den Neuwahlen wurden Manuela Kascheln aus Flörsheim-Wicker und Sandra Naumann aus Kelkheim-Münster als Beisitzerinnen gewählt.

Kreisjugendfeuerwehrtag mit Ehrungen

Am Nachmittag fand der Kreisjugendfeuerwehrtag statt. Kreisjugendwart Sven Mukrasch begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch zahlreiche Ehrengäste wie Landrat Michael Cyriax, Bürgermeister Bernd Blisch, den stellvertretenden Kreisbrandinspektor Thomas Rieger, den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes David Tisold sowie den stellvertretenden Landesjugendfeuerwehrwart Sebastian Irgel, die in ihren Grußworten die Bedeutung der Jugendfeuerwehrarbeit hervorhoben.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung waren die Ehrungen. Michael Martinez, stellvertretender Kreisjugendwart, wurde mit der Floriansmedaille in Silber ausgezeichnet, während Kreisjugendwart Sven Mukrasch die Ehrennadel in Silber der Deutschen Jugendfeuerwehr erhielt.

