Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250312 - 0257 Frankfurt - Innenstadt Streitigkeiten in der S-Bahn

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstag (11. März 2025) kam es in einer S-Bahn Linie zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 39-jährige Geschädigte in einer S-Bahn, als er von den zwei Tatverdächtigen im Alter von 63 und 76 Jahren rassistisch beleidigt worden war. Diese fühlten sich gestört, da der Geschädigte den Zutrittsbereich der Bahn blockiere. Ein weiterer bislang unbekannter Tatverdächtiger habe den Geschädigten ebenfalls beleidigt. Der 76-Jährige stieß den Geschädigten sodann mit seinem Einkaufstrolley. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend in die B-Ebene an der Konstablerwache. Polizeibeamte nahmen den Sachverhalt auf und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell