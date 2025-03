POL-F: 250312 - 0254 Frankfurt - Altstadt: Widerstand nach Ladendiebstahl

Frankfurt (ots) - (cb) Wo ist Bojan-Emil Bauer? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 17-jährigen Vermissten. Der Teenager ist 1,81 Meter groß und von schlanker Statur. Emil-Bojan verabschiedete sich am Montag, 10. März 2025, gegen 17 Uhr, auf der Zeil in Frankfurt am Main von seinem Cousin und wollte von dort aus die Heimreise nach Offenbach antreten. ...

