Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Gerätehauses neben einem Mehrfamilienhaus in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am heutigen Montagmorgen (16.12.2024) kam es gegen 06:15 Uhr zu einem Brandausbruch in einem massiven Geräteschuppen neben einem Mehrfamilienhaus in der Cuxhavener Straße (B73) in Hemmoor. Da Feuer griff auch auf eine direkt angrenzende Scheune und das Wohnhaus über.

Die Bewohner mussten aus dem Wohnhaus evakuiert werden. Eine 62-jährige Bewohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Das Wohnhaus ist derzeit unbewohner. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Die B73 war in dem Bereich für die Dauer der Löscharbeiten bis ca. 09:30 Uhr voll gesperrt.

Warum der Brand in dem Schuppen ausbrach ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell